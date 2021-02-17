Украина окончательно решит вопрос подачи воды в Крым 

Украина намерена достроить дамбу на Северо-Крымском канале, что исключит возможность подачи воды на полуостров. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич , передает «Интерфакс-Украина»

«Дамбу на Северо-Крымском канале в Украине намерены достроить. Поскольку это должно максимально исключить попадание воды во временно оккупированный Россией Крым. Также это должно улучшить меры по мелиорации Херсонщины», — заявил он о намерении окончательно решить вопрос с подачей воды на полуостров.

По словам Кориневича, сейчас существует необходимость достройки дамбы на 107-м километре канала.

На встрече с начальником управления Северо-Крымского канала Сергеем Шевченко он подчеркнул, что «Украина не восстановит подачу воды на полуостров до момента его деоккупации».

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин высказался о нехватке воды на юге страны, в том числе в Крыму. Он отметил, что в настоящее время на полуострове ведется геологоразведка. Путин пояснил, что пресных запасов, «судя по всему, достаточно, просто ими раньше не занимались». Опреснение воды пока будет эффективно только точечно, добавил он.

До присоединения Крыма к России более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.