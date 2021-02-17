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В США за сутки выявили более 62 тысяч случаев коронавируса 

RT на русском 1 час назад
В США за сутки выявили более 62 тысяч случаев COVID
Фото: Reuters
В США за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 62 398 человек.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
За всё время пандемии в США выявили более 27,7 млн случаев инфицирования.
Всего за время пандемии COVID-19 число летальных случаев среди пациентов с этим диагнозом превысило 488 тыс.
Ранее президент США Джо Байден пообещал выделить $160 млрд на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также средства на разовые выплаты населению в рамках плана спасения Америки.
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