В США за сутки выявили более 62 тысяч случаев COVID

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США за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 62 398 человек.

За всё время пандемии в США выявили более 27,7 млн случаев инфицирования.

Всего за время пандемии COVID-19 число летальных случаев среди пациентов с этим диагнозом превысило 488 тыс.