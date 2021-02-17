Российская вакцина против COVID-19 «Спутник V» не производится в странах ЕС , поэтому для ее разрешения в Европе необходимы инспекции предприятий по производству препарата. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Они не производят вакцину в Европе, поэтому, безусловно, должен быть процесс инспекций их производственных площадок», — сказала она.

Глава ЕК объяснила необходимость инспекции в том числе тем, что Евросоюз уже столкнулся с крупной недопоставкой западных вакцин из-за слабых производственных мощностей. Поэтому один из ключевых моментов — это стабильный и высококачественный процесс производства препарата.

При этом фон дер Ляйен отметила, что производитель российской вакцины еще не обращался за рыночным разрешением на поставки в ЕС.