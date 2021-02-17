Русскоговорящая официантка заявила клиентке, что не понимает ее заказ на украинском языке, за что впоследствии была уволена, сообщает издание 49000.com.ua. Многие пользователи Сети, комментируя инцидент заявили, что «Днепр — русский город».

Бариста и украинка повздорили в кафе Coffein на улице Большая Диевская. Посетительница Анна Счасная заказала кофе и «тiстечко». Официантка несколько раз переспросила и в итоге призналась, что не понимает, о чем говорит женщина. При этом она упомянула, что примет заказ только на русском языке, поскольку «Днепр русский город был всегда». Конфликт попал на видео. Руководство кафе, ознакомившись с записью, решило уволить русскоговорящую сотрудницу.

Владелица заведения Ирина Прудка при этом отказалась принимать чью-либо сторону конфликта. Она заявила, что не поддерживает клиентку, поскольку «человек может говорить на русском», но и «унижение Украины» она тоже не приветствует.

«Мы будем искать украиноязычных официантов и барист, и потом будем начинать свою работу», — цитирует издание слова предпринимательницы.