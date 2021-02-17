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Москва

Украинское кафе угодило в языковой скандал 

Павел Тиунов 1 час назад
Русскоговорящая официантка заявила клиентке, что не понимает ее заказ на украинском языке, за что впоследствии была уволена, сообщает издание 49000.com.ua. Многие пользователи Сети, комментируя инцидент заявили, что «Днепр — русский город».
Бариста и украинка повздорили в кафе Coffein на улице Большая Диевская. Посетительница Анна Счасная заказала кофе и «тiстечко». Официантка несколько раз переспросила и в итоге призналась, что не понимает, о чем говорит женщина. При этом она упомянула, что примет заказ только на русском языке, поскольку «Днепр русский город был всегда». Конфликт попал на видео. Руководство кафе, ознакомившись с записью, решило уволить русскоговорящую сотрудницу.
Владелица заведения Ирина Прудка при этом отказалась принимать чью-либо сторону конфликта. Она заявила, что не поддерживает клиентку, поскольку «человек может говорить на русском», но и «унижение Украины» она тоже не приветствует.

«Мы будем искать украиноязычных официантов и барист, и потом будем начинать свою работу», — цитирует издание слова предпринимательницы.

Ранее, как сообщал «Рамблер», русскоязычная официантка стала причиной конфликта с поножовщиной в киевском кафе. Инцидент произошел 14 февраля в заведении «Альфредо». По словам источника издания в правоохранительных органах, экс-депутат Верховной Рады Олег Гелевей с другом пришли в кафе уже выпившими. Возможно поэтому у них быстро завязался конфликт с официанткой, говорившей по-русски. За девушку вступился один из посетителей кафе. Скандалисты быстро переключились на него, завязалась потасовка. Гелевей и его спутник, вооруженный ножом, зажали мужчину в углу кафе. После драки потерпевшего госпитализировали с резаными ранами. Инициаторов конфликта задержали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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В мире , Видео , Верховная Рада
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