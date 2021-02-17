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Британия ввела санкции в отношении глав Минобороны и МВД Мьянмы 

RT на русском и ещё 1 17 февраля 2021
Британия ввела санкции в отношении глав Минобороны и МВД Мьянмы
Фото: Reuters
Правительство Великобритании ввело санкции в отношении руководителей министерств обороны и внутренних дел Мьянмы Мья Тхун У и Соу Тхута на фоне военного переворота в стране.
Как сообщает ТАСС, ограничения, подразумевающие запрет на посещение Великобритании и заморозку банковских счетов, были введены «в связи с ролью, которую эти три члена военного режима в Мьянме сыграли в серьёзных нарушениях прав человека во время переворота».
Отмечается, что позже о санкциях против участников переворота объявят власти Канады.
Ранее США ввели санкции против восьми физических и трёх юридических лиц в связи с ситуацией в Мьянме, где были задержаны руководители государства.
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В мире , Министерство обороны , МВД , Канада , Бирма , США , Великобритания , Янгон
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