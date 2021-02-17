Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

«Днепр всегда был русским». Официантка не приняла заказ на украинском 

РИА Новости 56 минут назад
В Днепре произошел скандал после того, как официантка отказалась обслуживать клиентку на украинском языке, пишет портал 49000.
Посетительница кафе попросила официантку принести пирожное, сделав заказ на украинском языке. В ответ бариста заявила: "Я не знаю, что такое тістечко" и "Днепр русский город был всегда".

"Может мне еще французский выучить?", — ответила сотрудница кафе на замечание девушки о том, что она работает на Украине, а не во Франции.

Владелица заведения заявила, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта.

"Я не на стороне клиентки. Человек может говорить по-русски. Возможно, нужно было начать разговор на украинском, но, если она его не знает, то зачем поносить язык. Поэтому мы будем искать украиноязычных сотрудников", — пояснила владелица кафе.

Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания вступила в силу в январе этого года. В России назвали принятие закона продолжением русофобской политики Киева, подстрекаемым США.
Гордон: от Украины «останутся клочки» из-за запрета русского языка
Последние новости
В Австрии рассказали о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V" В Австрии рассказали о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V" Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие" Лариса Кичанова Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие" Лариса Кичанова В Японии выбросят часть вакцины против COVID-19 В Японии выбросят часть вакцины против COVID-19
Комментарии 149
В мире , Видео , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Из-за рэпера-радикала устроили многотысячные протесты
00:30
Из-за рэпера-радикала устроили многотысячные протесты
В мире Европа
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
00:15
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
Шоу-бизнес
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
00:44
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
В мире Общество
Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске
00:32
Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске
Происшествия
Недовольный экс-работник мотком расколотил витрину босса
00:58
Недовольный экс-работник мотком расколотил витрину босса
Происшествия Новости Москвы
Пилот показал «болтанку» самолета-разведчика США при посадке
00:54
Пилот показал «болтанку» самолета-разведчика США при посадке
Армия Войска
Школьница выпрыгнула с 13-го этажа на машину и выжила
00:10
Школьница выпрыгнула с 13-го этажа на машину и выжила
Происшествия
Машину насквозь проткнуло отбойником
00:43
Машину насквозь проткнуло отбойником
Происшествия В мире
Погребенную под снегом скорую помощь откапали экскаватором
01:11
Погребенную под снегом скорую помощь откапали экскаватором
Происшествия
Радикалы готовили расправу с пулеметом и «поясом смертника»
01:52
Радикалы готовили расправу с пулеметом и «поясом смертника»
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение