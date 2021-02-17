В Днепре произошел скандал после того, как официантка отказалась обслуживать клиентку на украинском языке, пишет портал 49000.
Посетительница кафе попросила официантку принести пирожное, сделав заказ на украинском языке. В ответ бариста заявила: "Я не знаю, что такое тістечко" и "Днепр русский город был всегда".
"Может мне еще французский выучить?", — ответила сотрудница кафе на замечание девушки о том, что она работает на Украине, а не во Франции.
Владелица заведения заявила, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта.
"Я не на стороне клиентки. Человек может говорить по-русски. Возможно, нужно было начать разговор на украинском, но, если она его не знает, то зачем поносить язык. Поэтому мы будем искать украиноязычных сотрудников", — пояснила владелица кафе.
Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания вступила в силу в январе этого года. В России назвали принятие закона продолжением русофобской политики Киева, подстрекаемым США.