Рада назвала Евромайдан ключевым моментом истории Украины

Так называемая Революция достоинства названа одним из ключевых моментов образования украинского государства и выражением национальной идеи свободы. Отмечается, что расследование преступлений, совершенных во время Майдана, должно быть завершено и проведено эффективно.

Виновники должны предстать перед судом и в ходе справедливого и беспристрастного процесса привлечены к ответственности. Дальнейшее промедление в этом вопросе недопустимо.

«Трагические события Революции достоинства, аннексия Автономной республики Крым и города Севастополя, а также продолжающаяся вооруженная агрессия Российской Федерации и оккупация ею отдельных районов Донецкой и Луганской областей произошли не в последнюю очередь вследствие политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, который поддерживался Российской Федерацией и действовал вопреки национальным интересам Украины», — сказано в заявлении.

Кроме того, деятельность отдельных работников подразделений милиции особого назначения «Беркут» осудили как непоправимый вред государству и обществу.