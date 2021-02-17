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Москва

Стрелков назвал общего врага России и Украины 

Павел Тиунов 1 час назад
Стрелков назвал общего врага России и Украины
Фото: ТАСС
Пока Россия и Украина «дерутся», территориальные претензии обеим странам может предъявить Турция, заявил в беседе с корреспондентом Ura.ru экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Он допустил, что Анкара может выйти победителем из российско-украинского конфликта.
Стрелков подчеркнул, что рано или поздно война между Москвой и Киевом обязательно закончится. По его словам, вариант, при котором и русских, и украинцев «разгромят интервенты», он пока не рассматривает. Но вмешательство, например, Турции вполне вероятно, отметил экс-министр ДНР.

«Турки уже открыто предъявляют свои претензии на Крым, на сочинский регион, на Кубань», — пояснил Стрелков.

Пресс-секретарь вооруженных сил ДНР Даниил Бессонов согласился, что Турция не прочь ввязаться в конфликт с Россией, но, по его словам, на противостояние с Москвой Анкару подстрекают извне. Он выразил уверенность, что это США.
Ранее, как сообщал «Рамблер», российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление турецкого политика Явуза Агыралиоглу, который, празднуя «победу» Турции в Карабахе, начал мечтать об установлении контроля над Крымом. Член Совфеда РФ, заявил, что турка «занесло». По словам сенатора, в современном мире нет места Османской империи, о которой ностальгируют турецкие политики.
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В мире , Алексей Пушков , Игорь Стрелков , Совет Федерации
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