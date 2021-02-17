Стрелков назвал общего врага России и Украины 

Стрелков подчеркнул, что рано или поздно война между Москвой и Киевом обязательно закончится. По его словам, вариант, при котором и русских, и украинцев «разгромят интервенты», он пока не рассматривает. Но вмешательство, например, Турции вполне вероятно, отметил экс-министр ДНР.

«Турки уже открыто предъявляют свои претензии на Крым, на сочинский регион, на Кубань», — пояснил Стрелков.

Пресс-секретарь вооруженных сил ДНР Даниил Бессонов согласился, что Турция не прочь ввязаться в конфликт с Россией, но, по его словам, на противостояние с Москвой Анкару подстрекают извне. Он выразил уверенность, что это США.