«Большая распродажа тюрем» началась на Украине 

Украинское министерство юстиции предложило всем желающим приобрести тюрьму под Киевом за 7,85 миллиона долларов. Заявление на своей странице в Facebook сделал глава ведомства Денис Малюська.
Ранее министр объявил о грядущей «большой распродаже» исправительных учреждений. Предполагается реализация более 100 тюрем. Первым на торги был выставлен Ирпенский исправительный центр №132 в поселке городского типа Коцюбенское надалеко от Киева.
«Первый ушел! «Большая распродаж тюрем» вышла на первый аукцион», — написал Малюська.
Он отметил, что если у кого-нибудь «есть лишние» 220 миллионов гривен (7,85 миллиона долларов), то можно купить «небольшую тюрьму» в нескольких километрах от столицы. Министр добавил, что 30% вырученной суммы будут направлены в госбюджет, а оставшаяся большая часть (70%) пойдет на развитие исправительной системы.
В прошлом году, как сообщал «Рамблер», Верховная Рада Украины приняла закон, отменяющий мораторий на продажу сельхозземель. Изначально инициативу раскритиковали рядовые украинцы и политики. В частности, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского в «заговоре против народа». Она подчеркнула, что согласно результатам нескольких всеукраинских референдумов, 73% жителей страны выступили против распродажи земли. Представители около 20 профсоюзов, организаций и профессиональных объединений аграриев поддержали манифест. По словам Тимошенко, распродажа земли угрожает национальной безопасности страны. Эксперты заявили, что Украина в результате может «лишиться за бесценок» не только своих лучших угодий, но и всей сельхозпродукции.