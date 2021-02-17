«Большая распродажа тюрем» началась на Украине 

Ранее министр объявил о грядущей «большой распродаже» исправительных учреждений. Предполагается реализация более 100 тюрем. Первым на торги был выставлен Ирпенский исправительный центр №132 в поселке городского типа Коцюбенское надалеко от Киева.

Он отметил, что если у кого-нибудь «есть лишние» 220 миллионов гривен (7,85 миллиона долларов), то можно купить «небольшую тюрьму» в нескольких километрах от столицы. Министр добавил, что 30% вырученной суммы будут направлены в госбюджет, а оставшаяся большая часть (70%) пойдет на развитие исправительной системы.