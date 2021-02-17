Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

«Большая распродажа тюрем» началась на Украине 

Павел Тиунов 20 минут назад
Украинское министерство юстиции предложило всем желающим приобрести тюрьму под Киевом за 7,85 миллиона долларов. Заявление на своей странице в Facebook сделал глава ведомства Денис Малюська.
Ранее министр объявил о грядущей «большой распродаже» исправительных учреждений. Предполагается реализация более 100 тюрем. Первым на торги был выставлен Ирпенский исправительный центр №132 в поселке городского типа Коцюбенское надалеко от Киева.
Массовые беспорядки в колонии под Самарой попали на видео

«Первый ушел! «Большая распродаж тюрем» вышла на первый аукцион», — написал Малюська.

Он отметил, что если у кого-нибудь «есть лишние» 220 миллионов гривен (7,85 миллиона долларов), то можно купить «небольшую тюрьму» в нескольких километрах от столицы. Министр добавил, что 30% вырученной суммы будут направлены в госбюджет, а оставшаяся большая часть (70%) пойдет на развитие исправительной системы.
В прошлом году, как сообщал «Рамблер», Верховная Рада Украины приняла закон, отменяющий мораторий на продажу сельхозземель. Изначально инициативу раскритиковали рядовые украинцы и политики. В частности, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского в «заговоре против народа». Она подчеркнула, что согласно результатам нескольких всеукраинских референдумов, 73% жителей страны выступили против распродажи земли. Представители около 20 профсоюзов, организаций и профессиональных объединений аграриев поддержали манифест. По словам Тимошенко, распродажа земли угрожает национальной безопасности страны. Эксперты заявили, что Украина в результате может «лишиться за бесценок» не только своих лучших угодий, но и всей сельхозпродукции.
Видео дня. «Вы нищие уроды»: блогерша обматерила и унизила визажисток
Комментарии 7
В мире , Видео , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Денис Малюська , Минюст РФ , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пилот показал «болтанку» самолета-разведчика США при посадке
00:54
Пилот показал «болтанку» самолета-разведчика США при посадке
Армия Войска
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
00:15
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
Шоу-бизнес
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
00:44
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
В мире Общество
Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске
00:32
Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске
Происшествия
Лавина накрыла карету скорой помощи на Сахалине
01:11
Лавина накрыла карету скорой помощи на Сахалине
Происшествия
«Пояс смертника» и пулемет: в России готовили теракты
01:52
«Пояс смертника» и пулемет: в России готовили теракты
Происшествия Криминал
Появилось видео с этапа конкурса «Полевая кухня»
00:16
Появилось видео с этапа конкурса «Полевая кухня»
Армия
Колонну миротворцев РФ в Карабахе сняли на видео
01:32
Колонну миротворцев РФ в Карабахе сняли на видео
Армия
Видео занятий по огневой подготовке связистов ВДВ
00:35
Видео занятий по огневой подготовке связистов ВДВ
Армия
Бак для вещей «бывших» в Петербурге сняли на видео
01:39
Бак для вещей «бывших» в Петербурге сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение