Первую тюрьму выставили на продажу на Украине в рамках "большой распродажи тюрем", сообщил министр юстиции Денис Малюська.
Ранее Малюська объявил о старте "большой распродажи" учреждений исполнения наказаний, всего планируется продать более 100 объектов. Пресс-служба минюста сообщила, что ведомство в середине февраля планирует выставить на продажу первый объект — исправительный центр в Коцюбинском под Киевом.
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"Первый пошел! "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто-то имеет лишние 220 миллионов (гривен — ред., около 7,85 миллиона долларов) и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева — welcome", — написал Малюська на своей странице в Facebook.
Министр сообщил, что 70% поступлений от продажи будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам, а 30% пополнят государственный бюджет.
Он также анонсировал вскоре новые лоты.