"Первый пошел! "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто-то имеет лишние 220 миллионов (гривен — ред., около 7,85 миллиона долларов) и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева — welcome", — написал Малюська на своей странице в Facebook.