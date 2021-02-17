Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил, что богатые страны могут помочь спасти человечество от климатической катастрофы, если откажутся от натуральной говядины.
Гейтс заявил в интервью Technology Review, что, на его взгляд, «все богатые страны должны перейти на 100% синтетическую говядину», передает РИА «Новости».
«Позднее вы привыкните к новым вкусовым ощущениям, которые производители улучшат со временем», — добавил он.
Мультимиллиардер выразил надежду, что переход на растительные белки поможет бороться с выбросами метана, производимыми животноводством.
Ранее Гейтс заявил, что угрозами человечеству после пандемии коронавируса являются изменение климата и биотерроризм.