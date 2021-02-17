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Москва

Сенатор обвинил генсека НАТО в отсутствии совести 

Артём Кульша 1 час назад
Сенатор обвинил генсека НАТО в отсутствии совести
Фото: Reuters
У генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга спутанное сознание. Об этом сенатор Андрей Климов заявил «Национальной службе новостей».
Вчера, как сообщал «Рамблер», Столтенберг заявил, что диалог Североатлантического альянса с Россией должен основываться на силе, а Москве следует подать четкий сигнал о том, что НАТО готово и к столкновению с ней, и к сотрудничеству. Генсек выразил уверенность, что между сдерживанием и диалогом нет противоречия.

«Спутанное сознание. Вот такая ассоциация мне пришла на ум», — прокомментировал Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

Он высказал мнение, что также у Столтенберга плохое зрение и нет совести, потому что он не замечает, что Россия, в отличие от НАТО, никого не называет противником, не создает антиевропейских блоков и не назначает ответственных за изменение политического строя в других странах.

«Российские вооруженные силы устроены таким образом, чтобы дать отпор любому агрессору в любой момент с любой стороны. Не важно, как называется этот потенциальный агрессор. Сил и средств у нас для этого вполне достаточно», — добавил сенатор.

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В мире , Йенс Столтенберг , Андрей Климов , Совет Федерации , НАТО
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