Сенатор обвинил генсека НАТО в отсутствии совести 

Вчера, как сообщал «Рамблер», Столтенберг заявил, что диалог Североатлантического альянса с Россией должен основываться на силе, а Москве следует подать четкий сигнал о том, что НАТО готово и к столкновению с ней, и к сотрудничеству. Генсек выразил уверенность, что между сдерживанием и диалогом нет противоречия.

«Спутанное сознание. Вот такая ассоциация мне пришла на ум», — прокомментировал Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

Он высказал мнение, что также у Столтенберга плохое зрение и нет совести, потому что он не замечает, что Россия, в отличие от НАТО, никого не называет противником, не создает антиевропейских блоков и не назначает ответственных за изменение политического строя в других странах.