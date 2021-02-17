США продолжили спорить с ВОЗ о версии появления COVID

Телекомпания приводит заявление представителя аппарата директора Национальной разведки США, который указал, что США продолжат придерживаться заявления, опубликованного в конце апреля 2020 года. Тогда американские власти указывали, что разведсообщество "будет продолжать тщательно изучать появляющуюся информацию и разведданные с целью определить, началась ли вспышка через контакт с инфицированными животными, или это было результатом несчастного случая в лаборатории в Ухане". Эксперты ВОЗ в начале февраля заявили, что считают версию происхождения SARS-CoV-2 в результате инцидента в лаборатории "крайне маловероятной".

В то же время несколько источников NBC указывают на то, что у американского разведсообщества имеется некая важная информация, касающаяся того, какие меры власти КНР принимали на ранних стадиях распространения инфекции. По их данным, эти неопубликованные сведения якобы свидетельствуют, что китайская сторона пыталась "завуалировать источник возникновения COVID-19 и скрыть его значение на ранних этапах".

Источники NBC подчеркивают, что разведданные не подтверждают напрямую версию происхождения коронавируса в результате инцидента. Тем не менее, подчеркивает телекомпания, содержащиеся в этих документах сведения не позволяют полностью исключить такой вариант развития событий.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская администрация заинтересована в получении всех фактов, касающихся обстоятельств начала распространения коронавируса в Китае. В сокрытии информации об обстоятельствах начала пандемии власти Китая обвиняло прежнее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом . При этом Министерство иностранных дел КНР заверяло, что Пекин не скрывал какую-либо информацию о коронавирусе. По мнению Пекина, некоторые иностранные политики используют ситуацию с вирусом "для шельмования Китая".

Выводы миссии ВОЗ

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. По их мнению, вирус мог сначала распространиться среди одной популяции животных, которая послужила естественным "резервуаром", в котором коронавирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал способен заражать людей. При этом эксперты отметили, что версия происхождения SARS-CoV-2 в результате инцидента в лаборатории является "крайне маловероятной".