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Москва

В Пентагоне заявили об «угрозе НАТО» со стороны России 

Прайм и ещё 4 9 минут назад
В Пентагоне заявил об угрозе НАТО со стороны РФ
Фото: © flickr.com/ dbking
Россия представляет угрозу для всех членов Североатлантического альянса, заявил представитель Пентагона. Стенограмма брифинга опубликована на сайте министерства обороны США.

"Россия представляет собой очевидную угрозу для всех союзников по НАТО, включая Соединенные Штаты. Россия подрывает прозрачность и предсказуемость. Они используют военную силу для достижения своих целей. Они поддерживают прокси-группы и сеют хаос и сомнения, подрывают международный порядок, основанный на правилах", — подчеркнули в Пентагоне.

Представитель ведомства заявил, что Вашингтон намерен продвигать свои собственные интересы, заставляя Москву "отвечать за ее безрассудные и агрессивные действия".
На уточняющий вопрос, в чем именно заключается исходящая от России угроза, он ответил: "Мы видим стремление России подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом. Мы видим это также в ее сотрудничестве с Китаем, браке по расчету — извините, партнерстве по расчету, как называл его генерал Уолтерс".

"Она подрывает глобальную безопасность, и на протяжении последних 72 лет США и НАТО были заинтересованы в создании международного порядка, основанного на правилах. Мы видели гибридную войну или безответственное использование киберпространства, мы только что неоднократно видели примеры, когда русские пытались подорвать безопасность и стабильность", — подчеркнул представитель Пентагона.

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Комментарии 1
В мире , Армия , Пентагон , НАТО , Москва , США
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