В Пентагоне заявил об угрозе НАТО со стороны РФ

"Россия представляет собой очевидную угрозу для всех союзников по НАТО, включая Соединенные Штаты. Россия подрывает прозрачность и предсказуемость. Они используют военную силу для достижения своих целей. Они поддерживают прокси-группы и сеют хаос и сомнения, подрывают международный порядок, основанный на правилах", — подчеркнули в Пентагоне.

Представитель ведомства заявил, что Вашингтон намерен продвигать свои собственные интересы, заставляя Москву "отвечать за ее безрассудные и агрессивные действия".

На уточняющий вопрос, в чем именно заключается исходящая от России угроза, он ответил: "Мы видим стремление России подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом. Мы видим это также в ее сотрудничестве с Китаем, браке по расчету — извините, партнерстве по расчету, как называл его генерал Уолтерс".