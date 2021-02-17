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Байдену предложили жениться на нигерийце ради защиты ЛГБТ 

News.ru 2 часа назад
Байдену предложили жениться на нигерийце ради защиты ЛГБТ
Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press
Президента США Джо Байдена пригласили в Нигерию и предложили жениться на одном из местных жителей. Так общественные деятели страны отреагировали на желание американского лидера защищать и продвигать права ЛГБТ-сообщества по всему миру. Об этом рассказывает Sahara Reporters.
4 февраля Джо Байден подписал меморандум, согласно которому правительственным агентствам США было поручено «увеличить существующие усилия по борьбе с криминализацией иностранными правительствами статуса или действий ЛГБТ+», в том числе путём экономических санкций и ограничений в выдаче виз.
При этом в Нигерии гомосексуальность карается 14 годами лишения свободы или смертной казнью. В этой связи местные власти заявили о симметричных ответных действиях против Штатов.
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Кроме того, священнослужитель Эмма Исонг, представитель Церкви пятидесятников, отметил, что если США направит Нигерии ноту из-за ущемления прав ЛГБТ, он предложит Байдену приехать в страну и жениться на нигерийце, дабы показать серьёзность своих намерений.

Если он так о них печётся, пусть приедет к нам и женится на нигерийце. Возьмёт его к себе второй женой. Живи тем, что проповедуешь, — заявил Исонг.

Ранее в Германии коллективный каминг-аут совершили 185 актёров и актрис. Они признались, что являются геями, лесбиянками, би— и интерсексуалами, а также транс-, квир-персонами и небинарными людьми.
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В мире , Джозеф Байден , Нигерия , США
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