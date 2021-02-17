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Жена Ким Чен Ына появилась на публике впервые за год 

ТК «Звезда» и ещё 1 8 минут назад
Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике
Фото: Pyeongyang Press Corps Pyeongyang Press CorpsPool via Globallookpress
Ли Соль Чжу, супруга главы КНДР Ким Чен Ына, более года не появлявшаяся на публике, вышла в свет в компании мужа. Государственный лидер с женой посетили концерт в честь Дня путеводной звезды. Таким образом в стране обозначают праздник в честь дня рождения ныне покойного вождя Ким Чен Ира.
Об этом сообщило ЦТАК. Мероприятие состоялось в художественном театре «Мансудэ» и его гостями также стали члены ЦК партии и высшее руководство. В СМИ указали, что появление главы КНДР с первой леди было встречено с почестями и всеобщим криком «Ура!».
Ранее Ли Соль Чжу присутствовала в публичном месте 25 января 2020 года. В тот раз она тоже находилась вместе с супругом на мероприятии, а именно представлении музыкального театра по случаю Лунного Нового года. Ее длительное отсутствие вызвало тревожные предположения о возможной серьезной болезни или смерти. Ранее схожие слухи в прессе появлялись и о самом Ким Чен Ыне.
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В мире , Чен Ким , КНДР , Пхеньян
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