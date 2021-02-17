Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике

Ли Соль Чжу, супруга главы КНДР Ким Чен Ына , более года не появлявшаяся на публике, вышла в свет в компании мужа. Государственный лидер с женой посетили концерт в честь Дня путеводной звезды. Таким образом в стране обозначают праздник в честь дня рождения ныне покойного вождя Ким Чен Ира.

Об этом сообщило ЦТАК. Мероприятие состоялось в художественном театре «Мансудэ» и его гостями также стали члены ЦК партии и высшее руководство. В СМИ указали, что появление главы КНДР с первой леди было встречено с почестями и всеобщим криком «Ура!».