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Москва

США назвали главные претензии к России 

News.ru 17 минут назад
США обозначили главные претензии к России
Фото: Jim Loscalzo - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский госсекретарь Энтони Блинкен выступил перед прессой и перечислил основные претензии США к России.
В частности, в Вашингтоне недовольны рядом «вопиющих» действий, которые подрывают американские интересы и ценности, сказал он в беседе NPR. Конечно же, дипломат пригрозил расследованием этих случаев со стороны США.
Среди претензий оказалось, например недоказанное «вмешательство России» в президентские выборы-2016 и кибератаки на американское правительство. Ещё одной проблемой Блинкен считает ситуацию на Украине, в которой, по его мнению, виновата Россия.
Тем не менее, Вашингтон открыт для поиска различных способов продвижения стратегической стабильности с Россией, заверил госсекретарь. Среди таких способов оказался Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Москва и Вашингтон должны суметь работать на оба фронта, — добавил дипломат.

В беседе с журналистами Блинкен затронул и тему Ирана. В частности ему задали вопрос: как не дать Ирану получить ядерное оружие.
Ядерная сделка с Ираном оказалась очень эффективной в плане «перекрытия всех путей для Ирана в то время», подчеркнул он.

И мы знаем, что это соглашение работало. И очень жаль, что мы из этого вышли, — считает госсекретарь.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «русский мир» однообразным и добавил, что Москва не может его продвигать в Незалежной «мягкой силой». Дело в том, что до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина является частью «русского мира», и тот факт, что Киев упорно отрицает эту общность, не вызывает одобрения Москвы, писал NEWS.ru.
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Комментарии 2
В мире , Энтони Блинкен , Дмитрий Песков , Дмитрий Кулеба , МИД
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