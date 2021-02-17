США обозначили главные претензии к России

В частности, в Вашингтоне недовольны рядом «вопиющих» действий, которые подрывают американские интересы и ценности, сказал он в беседе NPR. Конечно же, дипломат пригрозил расследованием этих случаев со стороны США.

Среди претензий оказалось, например недоказанное «вмешательство России» в президентские выборы-2016 и кибератаки на американское правительство. Ещё одной проблемой Блинкен считает ситуацию на Украине , в которой, по его мнению, виновата Россия.

Тем не менее, Вашингтон открыт для поиска различных способов продвижения стратегической стабильности с Россией, заверил госсекретарь. Среди таких способов оказался Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Москва и Вашингтон должны суметь работать на оба фронта, — добавил дипломат.

В беседе с журналистами Блинкен затронул и тему Ирана. В частности ему задали вопрос: как не дать Ирану получить ядерное оружие.

Ядерная сделка с Ираном оказалась очень эффективной в плане «перекрытия всех путей для Ирана в то время», подчеркнул он.

И мы знаем, что это соглашение работало. И очень жаль, что мы из этого вышли, — считает госсекретарь.