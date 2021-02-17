На Украине сравнили Минские соглашения с актом капитуляции 

По словам Ляшко, на сегодняшний день как Россия , так и страны Европы «тыкают носом» Украину в подписанный документ, а также призывают неукоснительно исполнять положения, которые в нем содержатся. «Это невозможно выполнить без потери суверенитета Украины», — выразил мнение политик в эфире телеканала « Украина 24 ».

Он добавил, что выборы в Донбассе, которые должны пройти после развода войск с двух сторон, только «легализуют террористов» и бесповоротно отрежут регион от остального государства. Ляшко подчеркнул, что голосование, которое направлено на решение судьбы Донецкой и Луганской областей, не может быть проведено легитимно без контроля со стороны власти Украины.

Экс-депутат уверен, что у Минских соглашений не было перспектив на момент их подписания. Их, считает Ляшко, нет и сейчас. «Прошло шесть лет, что за это время изменилось? Выведены российские войска? Нет. Восстановлен мир? Нет», — заключил политик.

В феврале 2015 года Украина, Россия, Германия и Франция подписали Минские соглашения. Они позволили остановить крупномасштабные боевые действия в Донбассе, начавшиеся после отделения от Украины самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014 году.