Трамп раскритиковал лидера Республиканцев в Сенате Конгресса США 

"Республиканская партия никогда более не будет пользоваться уважением и не будет сильной, пока у ее руля будут стоять такие "лидеры" как сенатор Митч Макконнелл", — указал Трамп. По его словам, нежелание Макконнелла проявлять волю, и отсутствие у него "политической интуиции, мудрости и умения" привели к тому, что республиканцы потеряли большинство в верхней палате Конгресса США. По итогам всеобщих выборов, прошедших в США 3 ноября 2020 года, большинство в Сенате перешло к демократам.

В частности, бывший американский лидер возложил на Макконнелла ответственность за то, что республиканцы уступили демократам победу во втором туре выборов в Сенат в штате Джорджия, где на кону стояли сразу два мандата. По утверждению Трампа, демократы по итогам этих выборов получили большинство в Сенате из-за того, что лидер республиканцев не проявил достаточную бдительность при обсуждении нового пакета мер по стимулированию американской экономики в условиях пандемии коронавируса. "В Джорджии и ряде других ключевых штатов [республиканцы] потерпели поражение. Макконнелл не предпринял и никогда не предпримет каких-либо действий с тем, чтобы обеспечить проведение честных и справедливых выборов", — подчеркнул бывший американский лидер.

Трамп также отметил, что лидер республиканцев в Сенате не разделяет его опасения относительно Китая. По его словам, сенатору не следует доверять по этому вопросу, потому что "у его семьи имеются значительные доли в китайском бизнесе". "Он ничего не предпринимает касательно этой страшной экономической и военной угрозы", — заключил Трамп. По словам бывшего президента, в случае необходимости он будет поддерживать других видных республиканских политиков, которые разделяют его политическую повестку.

В субботу Сенат Конгресса США оправдал республиканца Трампа в рамках второй по счету процедуры его импичмента, инициированной законодателями от Демократической партии . Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна — подстрекательство к мятежу.