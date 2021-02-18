Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

«Соплячка собакоязыкая»: украинская школьница разгневала радикалов высказыванием о языке 

Украина.ру и ещё 4 18 минут назад
Школьница спровоцировала новый языковой скандал на Украине
Фото: Елизавета Леоненко/ТикТок
На Украине вспыхнул очередной языковой скандал из-за видео в TikTok 15-летней киевской школьницы Елизаветы Леоненко, которая не стала подбирать слова в адрес украинского языка, на что не менее резко отреагировали местные «патриоты», один из которых 17 февраля выложил видео в Facebook

«Да вср*лась мне ваша мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать. Меня очень бесит этот язык, особенно его звучание… Поэтому маленькие патриотики со своей зал*пы и своих сел, отъ*битесь от меня. Потому что в Киеве почти нет людей, которые разговаривали бы на украинском. Все говорят на русском и никого это не *бет», — заявила школьница.

Девочка размещала в сети еще несколько аналогичных роликов, но почти сразу большинство из них удалила, однако продолжает получать «ответку» от радикально настроенных соотечественников.

«Соплячка собакоязыкая», «Выросло целое поколение таких тупорылых шлюх», «Такая малая, а уж такая испорченная овца», «Таких много — всех не перестрелять», — прокомментировали высказывание школьницы «патриоты».

Один из подобных ответов принадлежал экс-народному депутату Игорю Мирошниченко.

«Криворотое тупое создание. С матерными словами и таким интеллектом — прямая дорога этому несчастью на панель, где подобные ей упоротые москворотые быдляки будут с ней делать все, о чем она говорит», — написал он.

Другие пользователи тут же задались вопросами, где девочка живет и кто ее родители, чтобы «перевоспитать».
Данные Леоненко оперативно были внесены в базу «Миротворец», где девочку обвиняют в «сознательном участии в информационной спецоперации России против Украины».
Ранее аналогичная ситуация произошла с киевской блогершей di.rubens, которая, к слову, не высказывалась негативно об украинском языке, а на вопрос, куда бы в первую очередь поехала — на Украину или в Россию, ответила: «В Россию». Девушку обвинили в непатриотичности, внесли на «Миротворец» и до сих пор угрожают расправой.
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
Последние новости
Не только локдаун: астролог огорчил украинцев перед Новым годом Не только локдаун: астролог огорчил украинцев перед Новым годом Минздрав рекомендовал украинцам отказаться от национального продукта Минздрав рекомендовал украинцам отказаться от национального продукта Тихановская сделала заявление о вакцине для Белоруссии Тихановская сделала заявление о вакцине для Белоруссии
Комментарии 1
В мире , Игорь Мирошниченко , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
00:46
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
00:51
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
Происшествия
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
01:14
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
Войска
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия Криминал
Человек упал под поезд в московском метро
00:21
Человек упал под поезд в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
01:02
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
Происшествия Криминал
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
01:38
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
Происшествия В мире
Зека «упаковали» в пакеты в российской тюрьме
00:29
Зека «упаковали» в пакеты в российской тюрьме
Происшествия
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
00:41
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
Происшествия Криминал
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
00:50
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение