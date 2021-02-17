На Украине решили продлить карантин

"Проект постановления предполагает продление на Украине срока действия карантина до 30 апреля 2021 года; продление для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима ЧС до 30 апреля 2021 года", — говорится в документе. Обозначенный ранее срок действия указанных режимов истекает 28 февраля. Правительство Украины на заседании в среду из-за пандемии коронавируса намерено продлить общегосударственный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля, а также вернуть ранжирование регионов в зависимости от уровня эпидемической опасности. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства на сайте кабмина.

Правительство Украины намерено вернуть цветовое обозначение уровня эпидемической опасности регионов. Минимальные карантинные ограничения предусмотрены в "зеленых" зонах, более строгие — в "желтых", "оранжевых" и "красных". С 22 февраля на всей территории страны установят "желтый" уровень, далее для отдельных регионов он может быть скорректирован.

По состоянию на 16 февраля общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии на Украине достигло 1 276 618, выздоровели 1 122 968 человек, умерли от осложнений 24 542. За это время сделано 6 570 806 ПЦР-тестов, из них 19,4% подтвердили наличие вируса. Охват населения тестированием составляет более 15,6%.