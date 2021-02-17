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Москва

Русский язык может стать официальным в Карабахе 

ТК «Звезда» и ещё 1 29 минут назад
Русский язык захотели сделать официальным в Карабахе
Фото: Chris Huby Keystone Press Agency Globallookpress
Русский язык собираются признать одним из официальных языков в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике. Соответствующая информация указана в законопроекте о внесении изменений в закон «О языке», размещенном на сайте Национального собрания Карабаха.
В соответствии с ним, официальными языками непризнанного государства должны стать литературный армянский и русский. Документ, содержащий данное положение, был одобрен и подписан лидером НКР Араиком Арутюняном.
В последующее время в Нагорном Карабахе будут поощрять публикацию изданий на двух языках, включая учебники, пособия, справочники и научную литературу. Также принимается во внимание тот факт, что русский используется многими местными жителями как язык общения.
Более того, повышение статуса русского языка на карабахской территории отмечается важным для «углубления сотрудничества во всех сферах» с РФ. Такая переоценка, в частности, была сделана в контексте длительного присутствия в Карабахе российских миротворцев.
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В мире , Араик Арутюнян
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