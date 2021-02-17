Президент Египта призвал ограничить число детей в семьях

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси впервые выразил обеспокоенность стремительным ростом населения страны. В связи с этим он обратился к гражданам с просьбой ограничиться в семье двумя детьми.

Больше двух детей в семье — это становится очень серьёзной проблемой. Оптимальным для Египта является ежегодный прирост в 400 тысяч человек, — заявил Сиси во время церемонии открытия медицинского комплекса в Исмаилии.

Он отметил, что условия жизни граждан не улучшатся при нынешнем темпе роста населения — до двух миллионов человек каждый год, пишет агентство Sputnik. Сиси также заявил, что власти в настоящее время разрабатывают программу по решению проблемы увеличения населения.

В настоящее время в Египте живут порядка 101 млн человек. Страна находится на первом месте по численности населения среди арабских стран, на третьем — среди стран Африки, и на 14-м — в мире.