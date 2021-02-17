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Москва

Президент Египта попросил граждан не рожать больше двух детей 

News.ru и ещё 8 26 минут назад
Президент Египта призвал ограничить число детей в семьях
Фото: Reuters
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси впервые выразил обеспокоенность стремительным ростом населения страны. В связи с этим он обратился к гражданам с просьбой ограничиться в семье двумя детьми.

Больше двух детей в семье — это становится очень серьёзной проблемой. Оптимальным для Египта является ежегодный прирост в 400 тысяч человек, — заявил Сиси во время церемонии открытия медицинского комплекса в Исмаилии.

Он отметил, что условия жизни граждан не улучшатся при нынешнем темпе роста населения — до двух миллионов человек каждый год, пишет агентство Sputnik. Сиси также заявил, что власти в настоящее время разрабатывают программу по решению проблемы увеличения населения.
В настоящее время в Египте живут порядка 101 млн человек. Страна находится на первом месте по численности населения среди арабских стран, на третьем — среди стран Африки, и на 14-м — в мире.
Как сообщал NEWS.ru, Счётная палата России предупредила о риске не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны. С начала 2019 года россиян стало меньше на 52,5 тысячи человек.
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В мире , абдель ас-сиси , Счетная палата , ИА Sputnik , Египет , Исмаилия
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