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На Украине испугались потери суверенитета и уничтожения страны 

РИА Новости 50 минут назад
На Украине испугались потери суверенитета и уничтожения страны
Фото: Reuters
Выполнение Минских соглашений для Украины будет сравнимо с актом капитуляции, заявил в эфире телеканала "Украина 24" лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Это невозможно выполнить без потери суверенитета Украины, не лишившись независимости Украины", — сказал он.

По его мнению, договоренности изначально были подписаны сторонами, "чтобы обмануть друг друга". Он также заявил, что "истинной целью" России является якобы "уничтожение Украины", а Киев, в свою очередь, стремится к "возвращению" Крыма и Донбасса в состав страны.
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О невозможности выполнения Минских соглашений на минувшей неделе уже заявлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, прогресс в переговорах по Донбассу будет достигнут только при условии поднятия уровня "безоговорочной поддержки" Украины со стороны Германии и Франции.
Российская сторона не раз обращала внимание на стремление Украины избежать выполнения собственных обязательств по выполнению договоренностей. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на отказ Киева воспользоваться шансом на восстановление мира в Донбассе. Также она напомнила о том, что в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений содержатся конкретные положения, направленные на мирное урегулирование конфликта между Киевом, Донецком и Луганском, однако украинские власти уходят от прямых контактов и избегают возможности разрешения кризиса.
Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. Они подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины.
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В мире , Олег Ляшко , Мария Захарова , Андрей Ермак , МИД
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