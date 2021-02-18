Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

ВОЗ расценила риск распространения Эболы в Гвинее как очень высокий 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
ВОЗ назвала высоким риск распространения Эболы в Гвинее
Фото: Reuters
Риск распространения лихорадки Эбола в Гвинее расценивается как "очень высокий", а риск для региона — как "высокий". Об этом заявила в четверг в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По имеющейся у ВОЗ информации, на настоящий момент от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в Гвинее умерли пять человек.

"ВОЗ расценивает риск распространения [Эболы] в стране как очень высокий, учитывая неизвестные масштабы, длительность и происхождение вспышки, потенциально большое число контактов, потенциальное распространение на другие части Гвинеи и соседние страны, ограниченные на настоящий момент возможности для реагирования на месте и неизвестный штамм вируса", — пояснили в организации.

Кроме того, ситуацию в местной системе здравоохранения осложнили пандемия COVID-19, а также недавние вспышки желтой лихорадки и кори.
Подчеркивается, что "ВОЗ расценивает риск для региона как высокий". Префектура Нзерекоре, где зафиксированы случаи Эболы, граничит со Сьерра-Леоне и Либерией — странами, в которых в прошлом были вспышки этой болезни. "Несмотря на определенные ограничения на перемещение через границу вследствие нынешней пандемии COVID-19, в значительной степени трансграничное движение продолжается и представляет риск распространения БВВЭ", — констатировали в организации.
В этой связи ВОЗ призвала соседние с Гвинеей страны провести подготовительные мероприятия в условиях угрозы распространения Эболы. Вместе с тем, она высказалась против введения ограничений на поездки в Гвинею и торговлю с ней.
Правительство Гвинеи объявило 14 февраля о начале на юго-востоке страны эпидемии лихорадки Эбола. Согласно официальным данным, первый случай БВВЭ был выявлен на территории префектуры Нзерекоре в городе Гуеке у медсестры, которая умерла 28 января. На текущий день зарегистрировано пятеро умерших от БВВЭ. По данным ВОЗ, выявлены 192 контакта зараженных людей со здоровыми.
Гвинея стала одним из эпицентров вспышки вируса Эбола в Западной Африке в 2014-2016 годах. Тогда в этой части Африки умерли 11,3 тыс. человек, заболели более 28 тыс. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация сложилась тогда и в соседних с Гвинеей Либерии и Сьерра-Леоне.
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
ТАСС: последние новости
Билл Гейтс считает, что для защиты от коронавируса потребуется три прививки Билл Гейтс считает, что для защиты от коронавируса потребуется три прививки В ЕК заявили, что разрешение "Спутника V" требует инспекции заводов по его производству В ЕК заявили, что разрешение "Спутника V" требует инспекции заводов по его производству Умерла участница Stereo Total Франсуаза Кактуз Умерла участница Stereo Total Франсуаза Кактуз
Комментарии 1
В мире , ВОЗ , Гвинея
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
00:46
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
00:51
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
Происшествия
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
01:14
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
Войска
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия Криминал
Человек упал под поезд в московском метро
00:21
Человек упал под поезд в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
01:02
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
Происшествия Криминал
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
01:38
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
Происшествия В мире
Зека «упаковали» в пакеты в российской тюрьме
00:29
Зека «упаковали» в пакеты в российской тюрьме
Происшествия
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
00:41
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
Происшествия Криминал
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
00:50
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение