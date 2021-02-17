Россия, Турция и Иран сделали заявление по Сирии

"Вновь выразили решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. Договорились продолжать сотрудничество в целях окончательной ликвидации ИГИЛ (прежнее название ИГ — прим. ТАСС), "Джебхат ан-Нусры" и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ — прим. ТАСС) или ИГИЛ и прочих террористических групп, которые признал таковыми Совет Безопасности ООН, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом", — говорится в совместном заявлении России, Ирана и Турции по итогам 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.