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Москва

Россия, Турция и Иран сделали совместное заявление по Сирии 

ТАСС и ещё 2 39 минут назад
Россия, Турция и Иран сделали заявление по Сирии
Фото: РИА Новости
Россия, Турция и Иран подчеркнули необходимость полного выполнения всех имеющихся соглашений по сирийскому Идлибу.

"Подробно рассмотрели ситуацию в идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу", — говорится в совместном заявлении трех стран по итогам 15-й Международной встречи по Сирии в астанинском формате.

Россия, Иран и Турция также осудили продолжающиеся военные нападения израильской армии на территории Сирии.

"Осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, нарушающие международное право и международное гуманитарное право, подрывающие суверенитет Сирии и соседних стран, а также угрожающие стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить", — говорится в заявлении.

Ликвидация террористов

РФ, Турция и Иран договорились продолжать сотрудничество в целях окончательной ликвидации террористов запрещенных в РФ группировок "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусры" в Сирии.

"Вновь выразили решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. Договорились продолжать сотрудничество в целях окончательной ликвидации ИГИЛ (прежнее название ИГ — прим. ТАСС), "Джебхат ан-Нусры" и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ — прим. ТАСС) или ИГИЛ и прочих террористических групп, которые признал таковыми Совет Безопасности ООН, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом", — говорится в совместном заявлении России, Ирана и Турции по итогам 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

Сирийская нефть

Москва, Анкара и Тегеран осуждают незаконный захват и передачу доходов от продажи сирийской нефти.

" [Стороны] вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике", — говорится в документе.

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Комментарии 1
В мире , Министерство обороны , Джебхат ан-Нусра , Совбез ООН , Исламское государство , Аль-Каида , ИТАР-ТАСС , Идлиб , Израиль , Иран , Сирия , Турция
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