Россия, Турция и Иран сделали заявление по Сирии

"Подробно рассмотрели ситуацию в идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу", — говорится в совместном заявлении трех стран по итогам 15-й Международной встречи по Сирии в астанинском формате.
"Осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, нарушающие международное право и международное гуманитарное право, подрывающие суверенитет Сирии и соседних стран, а также угрожающие стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить", — говорится в заявлении.
Ликвидация террористов
"Вновь выразили решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. Договорились продолжать сотрудничество в целях окончательной ликвидации ИГИЛ (прежнее название ИГ — прим. ТАСС), "Джебхат ан-Нусры" и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ — прим. ТАСС) или ИГИЛ и прочих террористических групп, которые признал таковыми Совет Безопасности ООН, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом", — говорится в совместном заявлении России, Ирана и Турции по итогам 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.
Сирийская нефть
" [Стороны] вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике", — говорится в документе.