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Украинцы едут в Россию прививаться от коронавируса 

BFM.RU и ещё 1 12 часов назад
Украинцы начали ездить в Россию за прививкой от COVID
Фото: РИА Новости
Вакцинный туризм в РФ набирает обороты
Украинцы едут в Россию прививаться вакциной, от которой категорически отказались власти, закрепив это даже в законе, замечает украинское издание «Вести». Вакцинный туризм в РФ набирает обороты, к тому же россияне прививают всех желающих иностранцев бесплатно.
Бесплатную вакцину иностранцам в Москве предоставляют как в поликлиниках, так и в специальных пунктах, которые появились в каждом торговом центре. Самая большая и полностью состоящая из иностранцев очередь — в ГУМе, куда слетаются прививаться со всего мира. Одна сложность — сейчас въезд на территорию России возможен только для иностранцев, чьи близкие родственники проживают в РФ. Таких украинцев немало. Кто-то уже съездил, а кто-то строит планы.
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Однако, по подсчетам украинцев, вакцина в РФ — дорогое удовольствие. Если лететь самолетом, то на билет туда и обратно надо потратить около 200 долларов. Можно выбрать и экономический маршрут — на автобусе. К примеру, из Киева в Москву довезут по цене от 450 до 900 гривен, обратно — за столько же. А с учетом того, что посетить РФ нужно дважды, то и затраты вырастают в два раза.
Любопытно, что спрос на российскую вакцину среди иностранцев настолько высок, что в «Интурист» обратились несколько зарубежных туроператоров с просьбами об организации туров в Россию для вакцинации. Наибольший интерес, заявляют в «Интуристе», проявляют жители Латинской Америки, Юго-Восточной и Южной Азии, есть запросы из Европы. Если учесть, что Украина — единственная в Европе страна, где прививки еще не делают, намек очевиден.
По данным британского издания The Economist, Украина и еще около 85 бедных стран мира, которые рассчитывают на вакцинацию от коронавируса в рамках международной инициативы COVAX, получат широкий доступ к прививке не раньше 2023 года. Так что у украинцев остается надежда лишь на вакцинный туризм — хоть в Россию, хоть куда.
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В мире , Киев , Москва
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