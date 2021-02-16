Pfizer начала регистрацию вакцины на Украине

"Я получил сообщение, что Pfizer подала [документы] на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней", — приводит его слова агентство "Укринформ". Уточняется, что министр озвучил эти данные на онлайн-конференции, организованной Американско-украинским деловым советом.