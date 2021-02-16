Pfizer начала регистрацию вакцины на Украине

Украина получила от американской компании Pfizer документы для регистрации вакцины от коронавируса и рассмотрит их в ближайшие дни. Об этом заявил во вторник министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"Я получил сообщение, что Pfizer подала [документы] на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней", — приводит его слова агентство "Укринформ". Уточняется, что министр озвучил эти данные на онлайн-конференции, организованной Американско-украинским деловым советом.
По словам Степанова, после регистрации вакцина компании Pfizer сможет официально ввозиться и применяться, в том числе коммерческими компаниями. "Никаких препятствий для этого не будет", — утверждает глава Минздрава.
Ранее во вторник пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины сообщила, что в Государственный экспертный центр министерства поступили документы на регистрацию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
Президент Украины Владимир Зеленский 29 января подписал утвержденный Верховной радой закон, который позволяет регистрировать привезенные в страну вакцины от коронавируса в ускоренном порядке для экстренного применения. В документе содержится норма о запрете такой привилегии для российских препаратов.
Украина получила информацию от международного механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения о поставках вакцин AstraZeneca в объеме от 2,2 до 3,7 млн доз в первом-втором квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Киев рассчитывает, что минимум 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет на Украину до конца февраля. В рамках COVAX страна ожидает и поставки около 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer, а также компании Novavax. В конце 2020 года власти сообщили о заключении договора на поставку более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech, которая ранее уже тоже подала документы на регистрацию на Украине. Первые 700 тыс. доз вакцины должны были поступить в феврале, однако поставки, предположительно, перенесены на апрель.