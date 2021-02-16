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Украина внесла основателя «Хора Турецкого» в черный список 

Парламентская газета и ещё 10 1 час назад
Украина внесла основателя «Хора Турецкого» в черный список
Фото: РИА Новости
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца, основателя и продюсера группы «Хор Турецкого» Михаила Турецкого в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».
В черный список попали еще два артиста «Хора Турецкого» — Игорь Зверев и Евгений Тулинов.
11 февраля украинский Минкульт внес в этот список пятерых участников группы.
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Сейчас в перечень включены 174 человека, якобы угрожающих безопасности Украины. Это, например, кинорежиссеры Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Никита Михалков, актеры Валентина Талызина, Наталья Варлей, Леонид Ярмольник, Ян Цапник, Андрей Мерзликин, артисты Александр Розенбаум, Лев Лещенко и Олег Газманов. Фигурантам запрещен въезд в страну.
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