На Трампа подали в суд из-за штурма Капитолия

"Мятеж стал результатом тщательно спланированного плана Трампа, Джулиани и экстремистских группировок, таких как Proud Boys и Oath Keepers, которые разделяли общую цель — запугивание, преследование и угрозы, чтобы остановить утверждение итогов голосования коллегии выборщиков В течение нескольких месяцев, предшествовавших беспорядкам, Трамп и Джулиани, как предполагается, мобилизовали и готовили сторонников к атаке", — утверждается в пресс-релизе. К иску, как ожидается, присоединятся еще несколько членов Конгресса, отмечает NAACP. В свою очередь агентство Reuters сообщает, что советник Трампа Джейсон Миллер, комментируя информацию о подаче иска, отверг выдвигаемые против бывшего главы Белого дома обвинения в подстрекательстве к насилию или сговоре в этой целью.