На Трампа подали в суд из-за штурма Капитолия

Американский конгрессмен Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи) подал в суд иск, в котором обвинил бывшего президента США Дональда Трампа
и его адвоката Рудольфа Джулиани в сговоре с ультраправыми организациями в целях подстрекательства к беспорядкам в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщается во вторник на сайте
Национальной ассоциации содействия прогрессу темнокожего населения (NAACP) США, которая от имени законодателя направила исковое заявление в суд столичного округа Колумбия
.
"Конгрессмен Бенни Томпсон подал сегодня иск, обвинив Дональда Трампа, Рудольфа Джулиани, [ультраправое движение] Proud Boys и [группировку] Oath Keepers в сговоре с целью подстрекательства к насильственным беспорядкам в Капитолии 6 января, чтобы помешать Конгрессу утвердить итоги президентских выборов 2020 года", — сказано в сообщении.
По мнению истцов, Трамп, Джулиани и указанные организации своими действиями "напрямую нарушили закон о [ультраправой расистской организации] Ку-клукс-клане от 1871 года". Как поясняет телекомпания CNN
, этот закон, принятый в США после Гражданской войны для борьбы с насилием со стороны Ку-клукс-клана, разрешает гражданские иски в отношении лиц, использующих "силу, запугивание или угрозы", чтобы помешать кому-либо выполнять свои служебные обязанности. Как уточняет CNN, это первый гражданский иск, поданный в отношении Трампа в связи со штурмом Капитолия его сторонниками.
"Мятеж стал результатом тщательно спланированного плана Трампа, Джулиани и экстремистских группировок, таких как Proud Boys и Oath Keepers, которые разделяли общую цель — запугивание, преследование и угрозы, чтобы остановить утверждение итогов голосования коллегии выборщиков В течение нескольких месяцев, предшествовавших беспорядкам, Трамп и Джулиани, как предполагается, мобилизовали и готовили сторонников к атаке", — утверждается в пресс-релизе. К иску, как ожидается, присоединятся еще несколько членов Конгресса, отмечает NAACP. В свою очередь агентство Reuters сообщает, что советник Трампа Джейсон Миллер, комментируя информацию о подаче иска, отверг выдвигаемые против бывшего главы Белого дома обвинения в подстрекательстве к насилию или сговоре в этой целью.
Как пишет агентство Associated Press
, Томпсон просит суд обязать ответчиков, указанных в иске, выплатить компенсацию, ее размер не уточняется.
Импичмент
В субботу Сенат Конгресса США
оправдал республиканца Трампа в рамках второй по счету процедуры его импичмента, инициированной законодателями от Демократической партии
. Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден
.
Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна — подстрекательство к мятежу.
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