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Скончался гендиретор сети отелей Marriott International Арне Соренсон 

Газета.Ru 1 час назад
Скончался гендиретор сети отелей Marriott International Арне Соренсон
Фото: Kevin Dietsch/CNP/Global Look Press
Гендиректор и президент сети отелей Marriott International Арне Соренсон скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщает Reuters.
В компании уточнили, что Соренсон неожиданно ушел из жизни в понедельник, 15 февраля.
При этом Marriott International отметила, что врачи обнаружили у президента сети отелей рак поджелудочной железы в 2019 году. На фоне сложного лечения он принял решение сократить график работы в начале 2021 года.
Компания добавляет, что решение о кандидате на должность нового гендиректора Marriott International будет принято в течение ближайших двух недель.
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