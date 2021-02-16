Лидера украинской «Партии Шария» заподозрили в госизмене 

Помимо подозрения по ч.1 ст.111 УК Украины «Государственная измена», политика также обвиняют в нарушении ч.1 ст.161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

Шарий уже отреагировал на эту информацию.

«Благодарю СБУ за предъявление подозрения путем публикации пропагандистского ролика в Telegram по статье «Государственная измена». Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня — чистая политика», — написал он в соцсети.

Ранее сообщалось, что СБУ завела на Шария уголовное дело за карту Украины без Крыма.