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Лидера украинской «Партии Шария» заподозрили в госизмене 

Газета.Ru и ещё 7 49 минут назад
Лидера украинской «Партии Шария» заподозрили в госизмене
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины подозревает лидера «Партии Шария» Анатолия Шария в государственной измене, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Помимо подозрения по ч.1 ст.111 УК Украины «Государственная измена», политика также обвиняют в нарушении ч.1 ст.161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».
Шарий уже отреагировал на эту информацию.

«Благодарю СБУ за предъявление подозрения путем публикации пропагандистского ролика в Telegram по статье «Государственная измена». Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня — чистая политика», — написал он в соцсети.

Ранее сообщалось, что СБУ завела на Шария уголовное дело за карту Украины без Крыма.
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В мире , Анатолий Шарий , ЕС , СБУ , Республика Крым
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