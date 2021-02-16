Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Посол в ЦАР опроверг сообщения о гибели российских военных инструкторов 

РИА Новости 45 минут назад
Посольство назвало фейками сообщения о гибели вагнеровцев в ЦАР
Фото: РИА Новости
Сообщения о гибели россиян в Центральноафриканской Республике являются фейками, никто из российских инструкторов не был взят в заложники или убит, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ЦАР якобы убиты несколько "российских наемников", один взят в заложники.

"Это фейк интернет-ресурса "Корбо-Ньюс". Оппозиционное интернет-издание. Финансируется также и из-за рубежа теми, кто не хочет видеть Туадеру президентом ЦАР. Посольство все проверило. Никто из инструкторов не был взят заложником или в плен. Никто из них не был убит", — сказал Титоренко, комментируя сообщения СМИ.

При этом, как отметил дипломат, уничтожено несколько десятков мятежников и боевиков вооруженных группировок.

"Идет планомерное освобождение населенных пунктов ЦАР в центре и на севере страны от бандитов. Мятежники несут большие потери и отступают в строну границы с Чадом", — добавил посол.

Бойцов ЧВК Вагнера убили в ЦАР
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
Последние новости
В Австрии рассказали о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V" В Австрии рассказали о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V" В Японии выбросят часть вакцины против COVID-19 В Японии выбросят часть вакцины против COVID-19 "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
Комментарии 165
В мире , Владимир Титоренко , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Схватка мурены и осьминога попала на видео
00:40
Схватка мурены и осьминога попала на видео
В мире
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
01:58
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
Новости Москвы Политика
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
00:51
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
00:35
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
Пожары Происшествия
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
00:41
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
В мире Происшествия
Силовики с дубинками разыграли в школе «акцию протеста»
00:41
Силовики с дубинками разыграли в школе «акцию протеста»
Общество
Строители с башенным краном затащили корову на крышу дома
00:56
Строители с башенным краном затащили корову на крышу дома
Происшествия В мире
Дворники спасли мужчину из-под колес машины и попали на видео
00:29
Дворники спасли мужчину из-под колес машины и попали на видео
Происшествия
Чеченцы с кабардинцами устроили массовую драку в Нальчике
01:23
Чеченцы с кабардинцами устроили массовую драку в Нальчике
Происшествия
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
00:15
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение