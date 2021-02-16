Посольство назвало фейками сообщения о гибели вагнеровцев в ЦАР

Сообщения о гибели россиян в Центральноафриканской Республике являются фейками, никто из российских инструкторов не был взят в заложники или убит, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ЦАР якобы убиты несколько "российских наемников", один взят в заложники.
"Это фейк интернет-ресурса "Корбо-Ньюс". Оппозиционное интернет-издание. Финансируется также и из-за рубежа теми, кто не хочет видеть Туадеру президентом ЦАР. Посольство все проверило. Никто из инструкторов не был взят заложником или в плен. Никто из них не был убит", — сказал Титоренко, комментируя сообщения СМИ.
При этом, как отметил дипломат, уничтожено несколько десятков мятежников и боевиков вооруженных группировок.
"Идет планомерное освобождение населенных пунктов ЦАР в центре и на севере страны от бандитов. Мятежники несут большие потери и отступают в строну границы с Чадом", — добавил посол.