В Норвегии у российских моряков обнаружили коронавирус 

Коронавирус выявили у членов экипажей российских рыболовных судов, находящихся на севере Норвегии в городе Тромсе. Это подтвердили во вторник ТАСС в генконсульстве России в Киркенесе.

"Подтверждаем три случая коронавируса среди российских моряков в Тромсе. Держим на контроле ситуацию, оказываем необходимое консульское содействие", — указали там.

"Заболевшие помещены в городской изолятор, моряки, контактировавшие с ними, размещены в отеле, здоровые находятся на судах", — добавили в генконсульстве.

Там указали также, что "компании-судовладельцы и капитаны судов исполняют все требования норвежских властей". При этом в диппредставительстве затруднились назвать точное количество людей на борту из-за смены экипажей на судах.

Как сообщило Норвежское телеграфное бюро , в настоящее время в Тромсе находятся два российских судна. Генконсульство РФ уточнило, что речь идет о судах "Северный орел" и "Сапфир II".

За прошедшие месяцы на севере Норвегии было зафиксировано уже несколько случаев, когда коронавирус выявляли у членов экипажей разных российских судов.