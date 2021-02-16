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Москва

В Норвегии у российских моряков обнаружили коронавирус 

ТАСС 2 часа назад
В Норвегии у российских моряков обнаружили коронавирус
Фото: РИА Новости
Коронавирус выявили у членов экипажей российских рыболовных судов, находящихся на севере Норвегии в городе Тромсе. Это подтвердили во вторник ТАСС в генконсульстве России в Киркенесе.

"Подтверждаем три случая коронавируса среди российских моряков в Тромсе. Держим на контроле ситуацию, оказываем необходимое консульское содействие", — указали там.

"Заболевшие помещены в городской изолятор, моряки, контактировавшие с ними, размещены в отеле, здоровые находятся на судах", — добавили в генконсульстве.

Там указали также, что "компании-судовладельцы и капитаны судов исполняют все требования норвежских властей". При этом в диппредставительстве затруднились назвать точное количество людей на борту из-за смены экипажей на судах.
Как сообщило Норвежское телеграфное бюро, в настоящее время в Тромсе находятся два российских судна. Генконсульство РФ уточнило, что речь идет о судах "Северный орел" и "Сапфир II".
За прошедшие месяцы на севере Норвегии было зафиксировано уже несколько случаев, когда коронавирус выявляли у членов экипажей разных российских судов.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Киркенес , Норвегия
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