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США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 1 час назад
США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока — 2»
Фото: РИА Новости
Позиция США относительно газопровода «Северный поток — 2» остается негативной, однако решения о санкциях в отношении проекта будут приниматься после консультаций с союзниками, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

«Наша позиция относительно «Северного потока — 2» была ясна и остается неизменной. Президент Байден четко дал понять, что [он считает] «Северный поток — 2» плохой сделкой. Мы продолжаем следить за деятельностью по завершению или сертификации газопровода, если такая деятельность будет иметь место, мы будем принимать решение о применимости санкций. Конечно, мы будем делать все это в координации с нашими союзниками и партнерами, но наша позиция не изменилась», — передает слова Псаки ТАСС.

На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку — 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока — 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку — 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
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В мире , Сенат США , Администрация США , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Северный , США
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