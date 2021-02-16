Позиция США относительно газопровода «Северный поток — 2» остается негативной, однако решения о санкциях в отношении проекта будут приниматься после консультаций с союзниками, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
«Наша позиция относительно «Северного потока — 2» была ясна и остается неизменной. Президент Байден четко дал понять, что [он считает] «Северный поток — 2» плохой сделкой. Мы продолжаем следить за деятельностью по завершению или сертификации газопровода, если такая деятельность будет иметь место, мы будем принимать решение о применимости санкций. Конечно, мы будем делать все это в координации с нашими союзниками и партнерами, но наша позиция не изменилась», — передает слова Псаки ТАСС.
На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку — 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока — 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку — 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.