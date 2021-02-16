«Наша позиция относительно «Северного потока — 2» была ясна и остается неизменной. Президент Байден четко дал понять, что [он считает] «Северный поток — 2» плохой сделкой. Мы продолжаем следить за деятельностью по завершению или сертификации газопровода, если такая деятельность будет иметь место, мы будем принимать решение о применимости санкций. Конечно, мы будем делать все это в координации с нашими союзниками и партнерами, но наша позиция не изменилась», — передает слова Псаки ТАСС.