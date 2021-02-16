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В Раде начали сбор подписей за импичмент Зеленского 

Алиса Селезнёва 45 минут назад
В Раде начали сбор подписей за импичмент Зеленского
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил в Facebook о начале кампании по сбору подписей за импичмент президента Украины Владимира Зеленского.

«Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского», — написал он.

Старт сбора подписей парламентарий назвал «историческим моментом».
Как сообщал «Рамблер», ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина». Лицензии каналов были аннулированы или приостановлены, распространение их телепрограмм прекращено.
«Оппозиционная платформа — За жизнь» сообщила о намерении инициировать процедуру импичмента Зеленского и заявила, что обладает доказательствами нарушения президентом Украины Конституции.
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В мире , Илья Кива , Тарас Козак , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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