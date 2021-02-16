Новый британский штамм COVID-19 нашли в 11 странах

Еще один новый штамм коронавируса нашли в Великобритании и еще десяти странах по всему миру. Он отличается способностью быстрее проникать в клетки организма и уклоняться от нейтрализующих вирус антител. По мнению шотландских ученых, это связано с мутацией в шиповидном белке.

В Великобритании найден еще один новый штамм коронавируса — он получил название B.1.525 и обнаружен уже в десяти других странах, сообщает газета The Guardian со ссылкой на ученых Эдинбургского университета.

В Соединенном Королевстве обнаружены 33 подобных случая, в Дании — 35. На третьем месте — Нигерия с 12 пациентами, еще 10 пациентов со штаммом B.1.525 зафиксированы в Соединенных Штатах Америки. Кроме того, пять случаев выявили во Франции, четыре — в Гане, три — в Канаде, по два — в Иордании и Австралии. Наконец, по одному пациенту с новым штаммом коронавируса обнаружили в Испании и Бельгии.

Первые из них были зафиксированы еще в минувшем декабре, говорится в материале. Отличие нового штамма заключается в мутации шиповидного белка, который помогает коронавирусу проникать в клетки организма. Из-за этого он лучше избегает воздействия антител.

15 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству оценить эффективность отечественных вакцин для профилактики COVID-19 в отношении новых штаммов вируса.

Глава государства потребовал, чтобы в случае необходимости были проведены дополнительные исследования российских вакцин и внесены изменения в их регистрационные досье. Отчитаться кабмин должен до 15 марта.

Накануне также стало известно, что южноафриканские штаммы коронавируса устойчивее к антителам, чем британские. Об этом сообщили французские молекулярные биологи в статье для bioRxiv.

«Южноафриканская версия вируса оказалась более проблематичной — значительная часть образцов плазмы переболевших на нее почти не действовала или не действовала вообще», — говорится в статье.

22 января британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что ранее найденный в Соединенном Королевстве штамм коронавируса может быть не только более заразным (на 70%), но и более опасным. «Сегодня меня проинформировали, что новый вариант, впервые выявленный в Лондоне и на юго-востоке Англии, не только быстрее распространяется, но и, согласно некоторым данным, может быть связан с более высокими показателями смертности», — сказал он.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове отметила, что большая летальность пациентов от коронавируса, о которой говорил глава британского кабинета министров, может быть обусловлена перегрузкой систем здравоохранения. Если повышается трансмиссивность вируса, то число заболевших растет, указала специалист.

«Это приводит к тому, что большему количеству людей требуется лечение в стационаре и отделениях интенсивной терапии», — сказала эксперт ВОЗ.

Ранее главный санитарный врач страны Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1» заверила, что этот тип вируса не приводит к более тяжелым формам течения COVID-19. Но в то же время она подчеркнула, что «один человек может заразить большее количество, чем при предыдущем варианте».

Роспотребнадзор сообщал, что во всех регионах России регулярно собирают материал у больных коронавирусной инфекцией. Собранные образцы направляют в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями центра «Вектор».

Ежемесячно российские специалисты прочитывают 150 геномов нового коронавируса, проводя углубленный генетический анализ — чтобы вовремя выявить возможное изменение вирусных свойств. В целом, по данным анализа, в России циркулируют достаточно однородные штаммы коронавируса, значимых изменений в геноме не зафиксировано.