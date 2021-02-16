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Москва

Японцы обиделись на Путина 

Мария Иванова 1 час назад
Японцы обиделись на Путина
Фото: ТАСС
РИА Новости рассказало, что после недавнего заявления президента России Владимира Путина об отношениях с Японией японские интернет-пользователи окончательно потеряли надежду на передачу Южных Курил.
Как писал «Рамблер», на встрече с главными редакторами российских СМИ Путин заявил, что власти России будут развивать отношения с Японией, но не примут противоречащих Конституции решений.

«Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации», — заявил Путин.

РИА Новости отмечает, что об этом написали все японские интернет-издания, а их читатели разозлились.

«Успокойтесь! При Путине никакие острова нам не вернутся! Хватит верить фальшивым улыбкам русских! В случае развития с ними экономических связей нужно в первую очередь думать о стратегии!» — отметил комментатор под ником yam.

Пользователь intothe согласился, что после этих слов российского президента можно «забыть об островах», а kat отметил, что Путин защищает Конституцию своей страны.

«Это его обязанность как президента! Японии нужно прекращать экономическую помощь России и свою униженную по отношению к Москве политику», — призвал он.


«На „северных островах“ давно живут русские люди. Никакого возврата и Японии быть не может», — подытожил mas.

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Комментарии
В мире , Владимир Путин , РИА Новости
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