Японцы обиделись на Путина 

РИА Новости рассказало, что после недавнего заявления президента России Владимира Путина об отношениях с Японией японские интернет-пользователи окончательно потеряли надежду на передачу Южных Курил.
Как писал «Рамблер», на встрече с главными редакторами российских СМИ Путин заявил, что власти России будут развивать отношения с Японией, но не примут противоречащих Конституции решений.
«Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации», — заявил Путин.
РИА Новости отмечает, что об этом написали все японские интернет-издания, а их читатели разозлились.
«Успокойтесь! При Путине никакие острова нам не вернутся! Хватит верить фальшивым улыбкам русских! В случае развития с ними экономических связей нужно в первую очередь думать о стратегии!» — отметил комментатор под ником yam.
Пользователь intothe согласился, что после этих слов российского президента можно «забыть об островах», а kat отметил, что Путин защищает Конституцию своей страны.
«Это его обязанность как президента! Японии нужно прекращать экономическую помощь России и свою униженную по отношению к Москве политику», — призвал он.
«На „северных островах“ давно живут русские люди. Никакого возврата и Японии быть не может», — подытожил mas.