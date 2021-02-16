Японцы обиделись на Путина 

РИА Новости рассказало , что после недавнего заявления президента России Владимира Путина об отношениях с Японией японские интернет-пользователи окончательно потеряли надежду на передачу Южных Курил.

Как писал «Рамблер», на встрече с главными редакторами российских СМИ Путин заявил, что власти России будут развивать отношения с Японией, но не примут противоречащих Конституции решений.

«Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации», — заявил Путин.

РИА Новости отмечает, что об этом написали все японские интернет-издания, а их читатели разозлились.

«Успокойтесь! При Путине никакие острова нам не вернутся! Хватит верить фальшивым улыбкам русских! В случае развития с ними экономических связей нужно в первую очередь думать о стратегии!» — отметил комментатор под ником yam.

Пользователь intothe согласился, что после этих слов российского президента можно «забыть об островах», а kat отметил, что Путин защищает Конституцию своей страны.