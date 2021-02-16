Зеленский экстренно созвал силовиков на ночное совещание

«Вопросов до сих пор остается много. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, которые несли службу на этой территории? Были ли там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить за сутки. ГБР уже начало расследование», — заявил Зеленский.