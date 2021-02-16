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Зеленский посреди ночи срочно созвал силовиков 

Украина.ру 9 минут назад
Зеленский экстренно созвал силовиков на ночное совещание
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное совещание после гибели трех украинских военных в воскресенье в районе Новолуганского в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента 16 февраля.
В совещании приняли участие министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, замглавы Офиса главы государства Роман Машовец и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Герасименко.
Утром 14 февраля трое солдат ВСУ подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке.
Рассматриваются три версии взрыва: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами; теракт незаконных вооруженных формирований и дистанционный подрыв мины; халатное отношение военных к службе.
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«Вопросов до сих пор остается много. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, которые несли службу на этой территории? Были ли там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить за сутки. ГБР уже начало расследование», — заявил Зеленский.

Он выразил соболезнования близким погибших и дал 10 дней на установление виновных в произошедшем. Также он дал указание активнее вести разминирование в зоне конфликта.
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В мире , Роман Машовец , Владимир Зеленский , Руслан Хомчак , Верховная Рада
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