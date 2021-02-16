Немецкое табу: запрет строительства СП-2 не должен обсуждаться с США 

Клаус Эрнст выразил надежду, что при президентстве 46-го главы США Джо Байдена Вашингтон будет более сговорчив. Он подчеркнул, что намерения Белого Дома помешать прокладке «Северного потока-2» должны сойти на нет.

Клаус Эрнст -Немецкий политикФото: www.spiegel.de Вместе с тем, ежедневная деловая газета Германии Handelsblatt написала об условиях обсуждения вопроса прокладки российского газопровода с представителями США на предстоящей встрече, которые были сформулированы министерством экономики ФРГ.

Исходя из сведений газеты, к этому вопросу правительство Германии приступит только когда все главные кандидаты в администрацию Президента США займут свои посты, а некоторые официальные лица, коллеги министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера будут оглашены и согласованы.

Напомним, «Северный поток— 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Он предназначен для прямых и безопасных поставок углеводорода в Европейский союз.

В декабре 2019 года Белый Дом направил односторонние санкции в отношении российского проекта. Позже данные ограничительные меры только расширялись. В том числе, после принятия оборонного бюджета на 2021 год.

Помимо этого, в начале 2021 года Министерство финансов Соединённых Штатов Америки заявило о введении новых санкций, направленных против Российской Федерации. Данные меры были приняты, исходя из закона о предупреждении пагубных действий противников Америки с помощью ограничительных мер (CAATSA).

В частности, это коснулось трубоукладчика «Фортуна», его владельца и партнеров. Санкции предусматривают вето на экспорт, любые денежные операции, а также блокировку активов и арест имущества.

В феврале 2021 года Вашингтон предложил Берлину ряд условий, при которых введенные в отношении российского проекта санкции буду сняты. Уточняется, что все американские инициативы были связаны с недопущением уменьшения транзитных поставок газа через Республику Украина.

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