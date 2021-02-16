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«Забудем о Курилах»: японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио 

Артём Кульша 51 минуту назад
«Забудем о Курилах»: японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
Фото: ТАСС
Многие японцы призвали смириться с невозможностью передачи островов южной группы островов Курильского архипелага Японии, пока президентом России является Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.
На днях, как сообщал «Рамблер», Путин заявил, что российские власти не будут противоречить Конституции при развитии отношений с Японией. Некоторые японские средства массовой информации и их читатели интерпретировали это как отказ в передаче Курильских островов.

«Все! После этих слов Путина давайте забудем о северных островах!» — прокомментировал один из пользователей.

Многие другие высказали аналогичное мнение. Некоторые призвали власти Японии строить отношения с Россией с учетом этого заявления Путина. Некоторые другие — полностью их разорвать.
В январе премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что намерен вести переговоры с Россией относительно территориальной принадлежности Курильских островов на основе прежних договоренностей. Он выразил уверенность, что данный вопрос не следует передавать будущим поколениям, в нем необходимо поставить окончательную точку.
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В мире , Политика , Владимир Путин
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