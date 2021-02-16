«Забудем о Курилах»: японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио 

Многие японцы призвали смириться с невозможностью передачи островов южной группы островов Курильского архипелага Японии , пока президентом России является Владимир Путин . Об этом сообщает РИА Новости.

На днях, как сообщал «Рамблер», Путин заявил, что российские власти не будут противоречить Конституции при развитии отношений с Японией. Некоторые японские средства массовой информации и их читатели интерпретировали это как отказ в передаче Курильских островов.

«Все! После этих слов Путина давайте забудем о северных островах!» — прокомментировал один из пользователей.

Многие другие высказали аналогичное мнение. Некоторые призвали власти Японии строить отношения с Россией с учетом этого заявления Путина. Некоторые другие — полностью их разорвать.

В январе премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что намерен вести переговоры с Россией относительно территориальной принадлежности Курильских островов на основе прежних договоренностей. Он выразил уверенность, что данный вопрос не следует передавать будущим поколениям, в нем необходимо поставить окончательную точку.