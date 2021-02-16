Экс-депутат Рады устроил поножовщину из-за русского языка 

Бывший депутата Верховной Рады Украины Олег Гелевей в компании ранее судимого друга напал на посетителя киевского кафе, «посмевшего» защитить русскоговорящую официантку, сообщает издание «Страна.ua». Товарищ экс-парламентария задержан, Гелевея пока отпустили.

Инцидент произошел 14 февраля в заведении «Альфредо» в Киеве. По словам источника издания в правоохранительных органах, Гелевей с другом пришли в кафе уже выпившими. Возможно поэтому у них быстро завязался конфликт с официанткой, говорившей по-русски.

За девушку вступился один из посетителей кафе. Скандалисты быстро переключились на него, завязалась потасовка. Гелевей и его спутник, вооруженный ножом, зажали мужчину в углу кафе. После драки потерпевшего госпитализировали с резаными ранами. Инициаторов конфликта задержали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Экс-депутат, комментируя инцидент, заявил, что в СМИ о происшествии распространена «куча лжи». По его словам, это на него напал «уголовный элемент», но раскрывать подробности случившегося отказался, сославшись на подготовку официального заявления от партии «Свобода», членом которой является.