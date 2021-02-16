Экс-депутат Рады устроил поножовщину из-за русского языка 

Бывший депутата Верховной Рады Украины Олег Гелевей в компании ранее судимого друга напал на посетителя киевского кафе, «посмевшего» защитить русскоговорящую официантку, сообщает издание «Страна.ua». Товарищ экс-парламентария задержан, Гелевея пока отпустили.
Инцидент произошел 14 февраля в заведении «Альфредо» в Киеве. По словам источника издания в правоохранительных органах, Гелевей с другом пришли в кафе уже выпившими. Возможно поэтому у них быстро завязался конфликт с официанткой, говорившей по-русски.
За девушку вступился один из посетителей кафе. Скандалисты быстро переключились на него, завязалась потасовка. Гелевей и его спутник, вооруженный ножом, зажали мужчину в углу кафе. После драки потерпевшего госпитализировали с резаными ранами. Инициаторов конфликта задержали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Экс-депутат, комментируя инцидент, заявил, что в СМИ о происшествии распространена «куча лжи». По его словам, это на него напал «уголовный элемент», но раскрывать подробности случившегося отказался, сославшись на подготовку официального заявления от партии «Свобода», членом которой является.
Ранее, как сообщал «Рамблер», украинский журналист Дмитрий Гордон прокомментировал вступление в силу закона об упрочении украинского языка как государственного. Документ предполагает, что в сфере услуг теперь клиентов должны обслуживать только на украинском языке. Если продавец заговорит по-русски, на него можно пожаловаться, и его оштрафуют. Журналист отметил, что тотальная украинизация разъединяет страну и допустил, что в будущем Украина может распасться.