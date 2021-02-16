Видео с объявлением новой эпидемии Эболы 

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14 в Гвинее объявили о начале на юге страны эпидемии лихорадки Эбола.

«Правительство Гвинеи объявляет об эпидемии заболевания, вызываемого вирусом Эбола, в префектуре Нзерекоре, районе Гуеке», — говорится в заявлении правительства страны.

Первый случай Эболы был зафиксирован в городе Гуеке у медсестры, которая скончалась 28 января. Позднее у семи человек, которые присутствовали на похоронах медсестры, выявили заболевание. Из них трое умерли.

В соседней Либерии случаев болезни пока не выявлено, однако президент страны Джордж Веа отдал распоряжение привести в состояние повышенной готовности органы здравоохранения.

Эпидемия лихорадки Эбола в 2013 — 2016 годах, начавшись в Гвинее, унесла жизни более 11,3 тысяч жителей региона.