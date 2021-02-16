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Губернатор Нью-Йорка опроверг занижение данных по умершим от COVID-19 

Российская Газета и ещё 2 52 минуты назад
Губернатор Нью-Йорка опроверг занижение данных по умершим
Фото: ТАСС
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что власти штата не пытались скрыть истинное число умерших от COVID-19 в домах престарелых и больницах. Просто данные были опубликованы с небольшой задержкой.

"Мы допустили ошибку, создав вакуум. Никаких оправданий. Я беру на себя ответственность за это", — сказал глава региона, обратив внимание, что отсутствием информации воспользовались СМИ и политические оппоненты.

Ранее помощница губернатора Мелисса рассказала журналистам, что чиновники препятствовали предоставлению статистики по скончавшимся от коронавируса, когда такие сведения в августе 2020 года были запрошены законодателями. Окружение Куомо боялось, что республиканцы могут использовать эти сведения для критики демократов перед президентскими выборами.
В США коронавирусом заразились почти 28 миллионов человек. От вызванных SARS-CoV-2 осложнений скончались свыше 486 тысяч человек. В штате Нью-Йорк выявлено более 1,5 миллиона человек с COVID-19, зафиксировано 46 тысяч летальных исходов, напоминает ТАСС.
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Комментарии
В мире , США , Эндрю Куомо , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк
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