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Турки оценили карту расширения влияния Анкары на Крым 

Lenta.ru 32 минуты назад
Турки оценили карту расширения влияния Анкары на Крым
Фото: Pixabay
Читатели турецкого новостного сайта Haber7 оценили опубликованную телеканалом TGRT карту, на которой показано расширение сферы влияния Анкары на несколько российских регионов, в том числе на Крым и Кубань. Об этом пишет РИА Новости.
Так, некоторые турки заявили, что им нравится карта и сама идея американских аналитиков. Другие отметили, что им не нравится карта, поскольку, по их мнению, «зона влияния Турции будет в два раза больше».
Ряд читателей посчитали карту провокацией со стороны Соединенных Штатов.

«Цель ясна. США желают настроить Россию против Турции. Это же очевидно», — написал один из читателей.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что расширение влияния Турции в направлении южных регионов России — нелепая мечта, которая напоминает отрывок научно-фантастического жанра. Он напомнил, что полуостров является законной частью России и подобные закулисные игры с ней не пройдут.
Турецкий государственный телеканал TRT1 показал в эфире прогноз относительно расширения сфер влияния Анкары, подготовленный ранее американской компанией Stratfor. Из нее следует, что к 2050 году Турция существенно расширит зоны своего влияния сразу в нескольких направлениях. Так, считают аналитики, Анкаре удастся укрепить свои позиции сразу в нескольких регионах юга России, в частности в Крыму, на Кубани, в Калмыкии, Астраханской области и республиках Северного Кавказа.
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Комментарии 2
В мире , Юрий Гемпель , Stratfor , РИА Новости , Анкара , Республика Крым , США , Турция
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