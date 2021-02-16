Турки оценили карту расширения влияния Анкары на Крым 

Читатели турецкого новостного сайта Haber7 оценили опубликованную телеканалом TGRT карту, на которой показано расширение сферы влияния Анкары на несколько российских регионов, в том числе на Крым и Кубань. Об этом пишет РИА Новости

Так, некоторые турки заявили, что им нравится карта и сама идея американских аналитиков. Другие отметили, что им не нравится карта, поскольку, по их мнению, «зона влияния Турции будет в два раза больше».

Ряд читателей посчитали карту провокацией со стороны Соединенных Штатов.

«Цель ясна. США желают настроить Россию против Турции. Это же очевидно», — написал один из читателей.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил , что расширение влияния Турции в направлении южных регионов России — нелепая мечта, которая напоминает отрывок научно-фантастического жанра. Он напомнил, что полуостров является законной частью России и подобные закулисные игры с ней не пройдут.