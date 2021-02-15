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Рекордная доля американцев высказалась за создание новой партии 

Lenta.ru 51 минуту назад
Более половины американцев поддержали создание новой партии
Фото: Reuters
Рекордная доля американцев высказалась за создание новой политической силы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, сообщается на сайте социологической службой Gallup.
Так, 62 процента граждан поддерживают идею появления третьей партии в США, так как существующие Демократическая и Республиканская партии «плохо представляют американский народ». Этот показатель оказался максимальным за все время аналогичных опросов, которые проводят с 2003 года. В 2017 году эту идею поддержал 61 процент американцев, в 2013-м и 2015-м — по 60 процентов респондентов.
Подобного мнения придерживаются 63 процента сторонников республиканцев, 46 процентов — среди демократов и 70 процентов — независимых опрошенных. Указывается, что только треть граждан США считают, что Республиканская и Демократическая партии представляют американскую общественность надлежащим образом. Ниже показатель опускался в октябре 2013 года, тогда он достиг 26 процентов.
В конце января появилась информация, что бывший президент США Дональд Трамп задумал создать собственную партию, которая могла бы получить название Патриотической. Он якобы обсуждал это со своими помощниками и другими приближенными в последние дни пребывания на посту главы государства.
В противовес Трампу: США стоят на пороге появления «третьей партии»
Позднее сообщалось, что более сотни бывших республиканцев ведут переговоры о создании новой партии правоцентристского толка, которая будет противостоять Трампу. Участники переговоров задумали отколоться от Республиканской партии из-за ее нежелания выступать против бывшего американского лидера и «его попыток подорвать демократию».
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Комментарии 62
В мире , Общество , Дональд Трамп , Республиканская партия США , США
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