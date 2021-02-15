Экс-депутат Рады устроил поножовщину из-за русского языка

В одном из кафе в центре Украинской столицы бывший депутат Рады от партии «Свобода» Олег Гелевей устроил поножовщину из-за общения официантки с посетителями на русском языке. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Инцидент произошел в заведении «Альфредо», расположенном на бульваре Дружбы народов в День святого Валентина 14 февраля. Вместе со своим знакомым экс-нардеп пришел в кафе под вечер. По словам очевидцев. оба мужчины были выпившие. В какой-то момент Гелевей подошел к официантке и начал выказывать ей свое недовольство из-за того, что тот разговаривал с посетителями не на украинском языке. За девушку заступился один из посетителей кафе. В итоге спор на тему «чому не державною» перерос в понажовщину. Спутник Гелевея достал нож и они вместе с депутатом зажал посетителя кафе в одном из углов помещения и нанесли ему резанные раны. По данным издания, украинский политик был в компании ранее судимого товарища. Сотрудники кафе вызвали в заведение полицию и скорую.

По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Отмечается, что бывшего нардепа задержали, однако отпустили после опроса на месте происшествия. Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы. В настоящее время следствие пытается установить, кто именно пронес в заведение нож и стал инициатором конфликта.

Напомним, с 1 сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перешли на украинский язык, процесс перехода затронул около двухсот тысяч детей. С января 2021-го в стране вся сфера обслуживания перешла на украинский язык, а за общение на русском сотрудникам могут грозить штрафы.