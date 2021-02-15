В ВОЗ одобрили вакцину AstraZeneca для экстренного использования

Все новости на карте

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала два варианта вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного применения.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВОЗ.

"ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это решение "дает зеленый свет для применения этих вакцин в глобальном масштабе посредством [международного механизма доступа к вакцинам] COVAX".