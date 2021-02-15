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Москва

ВОЗ рекомендовала два варианта вакцины AstraZeneca от COVID-19 для экстренного применения 

ТАСС и ещё 11 1 час назад
В ВОЗ одобрили вакцину AstraZeneca для экстренного использования
Фото: EPA
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала два варианта вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного применения.
Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВОЗ.

"ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это решение "дает зеленый свет для применения этих вакцин в глобальном масштабе посредством [международного механизма доступа к вакцинам] COVAX".
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В мире , ВОЗ
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