Кравчук заявил о невозможности договориться с Россией по Донбассу 

Первый президент Украины , глава делегации страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук пожаловался на невозможность договориться с Россией о судьбе Донбасса, сообщает "РБК-Украина".

"Мы можем констатировать: договориться с Россией об урегулировании ситуации на Донбассе, в том статусе, в котором они себя видят и какие задачи ставят, невозможно", — заявил экс-президент.

По его словам, в ближайшее время ситуация не изменится, так как движения вперед нет.

Кравчук также пожаловался на то, что Россия имеет статус посредника в переговорах. Он считает, что это мешает достичь консенсуса.

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предполагают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако украинские политики затягивают выполнение этого соглашения и выдвигают противоречащие договоренностям идеи. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал их "невыполнимыми". Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил, что Киев выйдет из соглашений в одностороннем порядке.