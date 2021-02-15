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Москва

Кравчук заявил о невозможности договориться с Россией по Донбассу 

РИА Новости 53 минуты назад
Первый президент Украины, глава делегации страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук пожаловался на невозможность договориться с Россией о судьбе Донбасса, сообщает "РБК-Украина".

"Мы можем констатировать: договориться с Россией об урегулировании ситуации на Донбассе, в том статусе, в котором они себя видят и какие задачи ставят, невозможно", — заявил экс-президент.

По его словам, в ближайшее время ситуация не изменится, так как движения вперед нет.
Кравчук также пожаловался на то, что Россия имеет статус посредника в переговорах. Он считает, что это мешает достичь консенсуса.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предполагают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Кравчук пообещал России потери
Однако украинские политики затягивают выполнение этого соглашения и выдвигают противоречащие договоренностям идеи. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал их "невыполнимыми". Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил, что Киев выйдет из соглашений в одностороннем порядке.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Киев прекратить саботаж минских договоренностей и вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Президент Владимир Путин, в свою очередь, пообещал, что страна не бросит Донбасс, несмотря ни на что. Он также подчеркнул, что перед принятием какого-то решения необходимо подумать о его последствиях.
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В мире , Видео , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Андрей Ермак , Сергей Лавров , Владимир Путин , РБК-Украина
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