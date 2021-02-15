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Москва

Мир предупредили о дефиците еды 

Lenta.ru и ещё 2 15 февраля 2021
Мир оказался под угрозой дефицита еды
Фото: Reuters
Люди, живущие в бедных странах, рискуют столкнуться с дефицитом продуктов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом предупреждают в ООН, пишет The Guardian.
Почти во всем мире еда стала дороже, а в некоторых странах — и вовсе недоступной для людей. В этом году ситуация выглядит более сложной, чем в прошлом, отметила спецпосланник ООН по вопросам Саммита по продовольственным системам 2021 года Агнес Калибата. Она добавила, что у многих закончились продукты и сбережения.
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По прогнозам Калибата, борьба с COVID-19 и его экономическими последствиями может занять минимум пять лет. Она также заявила, что необходимо удерживать цены на низком уровне и поддерживать доступность продуктов для людей.
Мировые цены на продукты и сырье в 2020 году побили рекорд за последние три года. Показатель вырос в декабре прошлого года до 107,5 пункта, или на 2,2 процента по сравнению с ноябрем, когда был зафиксирован самый высокий уровень индекса почти за шесть лет.
Эксперты не связывают рост продовольственных цен исключительно с пандемией, которая в основном привела к некоторым перебоям и задержкам в поставках. По словам специалистов, ценовая динамика зависит от соотношения спроса и предложения.
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В мире , ООН , The Guardian
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